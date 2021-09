El Presidente del Barcelona también habló de su relación con Lionel Messi

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, sentenció que el club azulgrana "aún está en la UCI, pero está mejorando" en una entrevista concedida al programa 'Onze' de Esport 3.



"Hay datos y parámetros que así lo indican. Tengo más ganas que nunca de que esto salga bien, no me arrepiento de haberme presentado para ser presidente del Barça", consideró en sus primeras declaraciones públicas tras el cierre del mercado de fichajes.



Respecto a la marcha de Leo Messi, Laporta insistió en que "lo que hubo es lo que se explicó, son datos objetivos que todo el mundo puede contrastar". Y añadió: "Se nos hizo la presión de que o firmábamos el acuerdo con CVC, hipotecando los derechos televisivos del Barça por medio siglo, o no cumpliríamos con el Fair Play Financiero".



Además, Laporta dijo que otro detonante para la salida del jugador argentino fue que en ese momento aparecieron "las primeras conclusiones de la 'due diligence' y eran muy malas".







Lionel Messi ya debutó con el PSG | Fuente: AFP

Laporta no volvió hablar con Messi

El presidente del Barcelona también reconoció que no ha vuelto "a hablar con Messi desde su marcha" al Paris Saint-Germain y que para él "fue una sensación extraña verlo con otra camiseta y pensar que quizá esta temporada" el Barça se podrá "enfrentar" contra él. Y negó que hubiese alguna "salida de tono de Jorge Messi", el padre del jugador, durante las negociaciones.



Laporta se mostró satisfecho por la rebaja salarial lograda durante este verano: "Hemos pasado del 110% de la masa salarial respecto los ingresos del club al 80% (situada ahora en los 412 millones de euros)".



Por este motivo, quiso "dar las gracias a Mateu Alemany (director del área de fútbol), a Rafael Yuste (vicepresidente deportivo) y a todos los jugadores que se han rebajado la masa salarial, especialmente a los capitanes, y a otros que se están planteando hacerlo, como Samuel Umtiti".



Preguntado por si hubiese sido posible que Messi se quedara si todas estas operaciones se hubiesen realizado antes de su marcha, el presidente del Barça sentenció que de todas maneras "no se hubiese podido pagar su salario".



Pero admitió que este verano intentó fichar a Neymar, como avanzó RAC 1 este lunes. "Sabíamos que él iba loco por volver al Barça y en ese momento pensábamos que la interpretación del Fair Play financiero por parte de Javier Tebas era diferente de la que finalmente ha sido", argumentó.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.