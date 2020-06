Lionel Messi con Barcelona ante el Mallorca de Kubo. | Fuente: EFE

Barcelona regresará a las canchas 97 dias después debido a los efectos del nuevo coronavirus. El líder de LaLiga Santander se enfrentará este sábado a Mallorca en calidad de visitante en partido válido por la fecha 28 de la competición. El duelo está pactado a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).

Todo apunta a que al equipo de Quique Setién le ha sentado muy bien ese descanso. Para empezar volverá a contar con Luis Suárez, descartado prácticamente para la Liga después de ser intervenido en enero de una lesión en la rodilla.



El uruguayo será el gran refuerzo para los catalanes. Un jugador capital para las aspiraciones del Barza, que lo había fiado todo a Lionel Messi. El argentino, que tuvo leves problemas físicos durante los primeros entrenamientos, está plenamente recuperado.



Y el tercer componente del tridente, Antoine Griezmann, admite que necesitaba descansar, que hacía mucho tiempo que no podía descansar tanto tiempo y vuelve "a tope".



El tridente de delanteros del Barcelona ha garantizado 38 goles en este curso de LaLiga (19 de Messi, 11 de Suárez y 8 de Griezmann) y eso que apenas han jugado juntos en el tercio de partidos.



Mallorca han sumado 20 de los 25 puntos que tiene en su casillero en Palma, pero ahora el partido se jugará sin público. Moreno tendrá que improvisar un lateral izquierdo ante el Barza debido a las lesiones del ghanés Lumor Agbenyenu y del griego Leonardo Koutris.



Es probable que en el flanco izquierdo de la defensa jueguen Fran Gámez o Joan Sastre, y que en el derecho se sitúe Alejandro Pozo. Muchas de las opciones de los bermellones ante el líder pasan por el rendimiento de la tripleta de atacantes integrada por el japonés Take Kubo, cedido por el Madrid, el croata Ante Budimir y el colombiano “Cucho” Hernández.



Alineaciones probables, Barcelona vs. Mallorca:



Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Kubo, Baba, Dani Rodríguez, Lago Junior; “Cucho” Hernandez y Budimir.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti o Araujo, Alba; Busquets, Rakitic, de Jong, Vidal o Ansu Fati; Messi y Griezmann.