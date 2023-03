Lionel Messi fue uno de los argentinos que ganaron en The Best. | Fuente: AFP

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no expresó reproche alguno tras no ser elegido entrenador del año, pese a conquistar LaLiga y la 'Champions', y felicitó por el premio 'The Best' al seleccionador argentino Lionel Scaloni, así como a Lionel Messi y 'Dibu' Martínez, elegidos por delante de Karim Benzema y Thibaut Courtois como mejor jugador y mejor portero del 2022.



"Para nosotros no es demasiado importante este premio. Ha contado mucho el mundial", justificó Ancelotti tras la gala en la que no estuvo presente él ni sus jugadores.



"El Mundial ha dicho que Argentina ha sido campeón del mundo merecido, es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón. Por eso, yo personalmente, les felicito", manifestó en rueda de prensa.

Votó por jugadores de Real Madrid

Esquivó la polémica 'Carletto' pero dejó claro que los tres mejores jugadores del año a los que él habría votado, habrían sido todos del Real Madrid.



"No me ha llamado la atención los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema), es bastante normal, son futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid por cierto", apuntó.





Premiación The Best: revive el minuto a minuto



Mejor jugador: Lionel Messi

Mejor jugadora: Alexis Putellas

Mejor arquero: Emiliano Martínez

Mejor arquera: Mary Earps

Mejor entrenador: Lionel Scaloni

Mejor entreadora: Sarina Wiegman

Premio Puskas: Marcin Oleksy

Premio Fair Play: Luka Mochoshvill

Premio a la afición: Argentina

El once ideal masculino: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk; Kevin de Bruyne, Luka Modirc, Casemiro; Lionel Messi; Kylian Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland.

El once ideal femenino: Christiane Endler; Lucy Bronze, María León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.





