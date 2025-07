Lionel Messi arremetió contra la MLS por suspenderlo un partido: "No me dejaron jugar y yo necesito competir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mostró su fastidio. Lionel Messi acusó su falta de ritmo en el partido ante Atlas por la Leagues Cup a la suspensión de una fecha que le impuso la MLS.

En conferencia de prensa, el capitán argentino indicó que se sintió un poco pesado debido a su ausencia en el último partidos. Además, enfatizó que él necesita jugar para mejor su rendimiento físico.

"Al principio estaba un poco pesado. Venía con continuidad, pero el otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté, sobre todo en el primer tiempo", dijo Messi tras la victoria por 2-1 de Inter Miami.



"El no haber jugado el otro día, si a priori parece que es mejor, para mí es peor porque yo necesito competir. Me siento físicamente a medida que juego partidos, que agarro ritmo", añadió.



Lionel Messi fue clave en la victoria con dos asistencias para los goles de sus compañeros Telasco Segovia en el minuto 60 y Marcelo Weigandt en el 96.







¿Por qué fue suspendido Lionel Messi?

El futbolista argentino fue sancionado —por la Major League Soccer (MLS)— con un partido de suspensión por haberse ausentado del All-Star. A través de un comunicado, la entidad informó que estaría presente en el cotejo ante FC Cincinnati.

"Jordi Alba y Lionel Messi no estarán disponibles para el partido de su club contra FC Cincinnati el sábado, 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana", anunció la liga.

"De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador (en este caso Messi y Alba) que no participe en el Partido de las Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club", añadió.

