Messi rompe el silencio y se confiesa: "El confinamiento fue duro" | Fuente: Twitter

Lionel Messi, delantero y capitán del Barcelona, brindó una entrevista al diario Sport en la que ha contado lo duro que ha sido para el confinamiento por el coronavirus y cómo se encuentra ahora que ha vuelto a los entrenamientos con el equipo azulgrana.

"La verdad que físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones. Por la parte psicóloga obviamente fue duro para todos porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, de mi mujer y mis hijos en casa que estamos todos juntos, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos", dijo el atacante argentino de 32 años.

Lionel Messi y el plantel del Barcelona han vuelto a entrenarse esta semana luego de haber pasado por exámenes de descarta del coronavirus. De momento, no hay una fecha confirmada para que se reanude el torneo español, donde los azulgranas son líderes.