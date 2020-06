"Pude haber sido como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero no tuve ganas". | Fuente: AFP

Comparar a cualquier futbolista con el talento y la dedicación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no es muy fácil. Sin embargo, existe un ex jugador que no tiene duda en que pudo llegar a ser como ellos si hubiera tenido la voluntad de hacerlo.

Se trata del ex mediocampista holandés Wesley Sneijder, quien tuvo paso por importantes clubes como Inter de Milan y Real Madrid, además de llegar a ser subcampeón mundial en Sudáfrica 2010 con su selección.

"Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tenía ganas de serlo. Disfruté de la vida, quizá me tomaba alguna copa en la cena, y en esos detalles estuvo la diferencia", comentó Sneijder en diálogo con el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Asimismo, agregó que, a diferencia de ambas estrellas del fútbol actual, no tuvo el mismo nivel de dedicación. "Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios. Y eso está bien. Para mí, mi carrera, a pesar de esto, fue increíble".

Por su parte, Sneijder tuvo un importante paso por Ajax, Real Madrid, Galatasaray, Niza y se retiró del fútbol en enero 2018 en el equipo árabe Al-Gharafa.