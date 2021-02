Lionel Messi estrella de Barcelona. | Fuente: AFP

El crack mundial Lionel Messi fue puesto en el ojo de la tormenta luego que el diario español 'El Mundo' reveló su contrato astronómico con el Barcelona que firmó en noviembre 2017 y que alcanza los 555 millones de euros (555.237.619).

En esa línea, el medio español Rac 1 informó que Messi no se quedará con los manos cruzadas y que demandará al expresidente de Barcelona, Josep María Bartomeu y a un grupo de dirigentes azulgranas.

"En este saco de sospechosos, Messi mete el ex presidente del club, Josep Maria Bartomeu; el ex vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el actual director general, Óscar Grau; el presidente de la junta gestora del club y entonces presidente de la comisión económica, Carles Tusquets, y también el jefe de los servicios jurídicos del club, Romano Gómez Ponti. Todo ello, para averiguar quién de los cinco cargos y ex cargos azulgranas envió el fin de semana pasado su contrato en el diario El Mundo", publicó el medio catalán.

Como se sabe, Bartomeu negó que se encuentre involucrado en esta filtración que es considerado un delito. "Siento escuchar que yo he filtrado el contrato, es totalmente falaso. Es un tema muy serio y totalmenre ilegal filtrar contratos profesionales. Hablar por la televisión y acusar es fácil, pero no estamos para bromas porque esto acabará en los tribunales".

Messi, con Barcelona, enfrentará este miércoles a Granada por los cuartos de final de la Copa del Rey.