Lionel Messi finaliza contrato con PSG tras el final de la actual temporada | Fuente: Instagram

Lionel Messi dio una muestra de vigencia en la élite al conquistar el Mundial Qatar 2022 con Argentina, donde fue la gran figura del certamen y tras esto obtuvo el Premio The Best de la FIFA. Pasando página de la mayor gesta de su carrera, el ‘10’ atraviesa un momento crucial, pues tiene que decidir qué camino tomará en adelante, cuando su continuidad en el PSG no es segura.

Al final de la actual temporada, vencerá el contrato por dos años que firmó Lionel Messi con el PSG cuando se marchó de Barcelona. Las propuestas son muchas, desde quedarse con los parisinos, irse a otra liga Europa o también aventurarse a jugar en otro continente.

En este último punto, al capitán de Argentina se le relacionó con la MLS -en concreto el Inter Miami de David Beckham- y la liga de Arabia Saudita, específicamente el Al Hilal, principal rival del Al Nassr que tiene en su plantel a Cristiano Ronaldo.

Messi no ha podido ganar la Champions League en dos años con el PSG | Fuente: AFP

Messi no piensa en Arabia Saudita

Desde el sorpresivo fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr saudí, los hinchas de Al Hilal se pronunciaron solicitando a su directiva que pugnen por la incorporación de Lionel Messi. En el ‘Medio Oriente’ se deslizó que preparaban una oferta de 600 millones de euros y un contrato por dos temporadas.

Sobre esto, ‘Sport’ indicó que Lionel Messi aún no tiene decidido qué paso dar en su carrera, pero apunta que el delantero no escuchará ninguna propuesta deportiva que proceda de Oriente Medio.

Lo que sí ha llegado con el país árabe es a un acuerdo comercial. Se trata de representarlo en su carrera para obtener la sede del Mundial 2030. Por lo pronto, Lionel Messi tan solo ha jugado el partido amistoso contra un combinado de jugadores de la competición saudí en el que se encontraba Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi en la fiesta de Argentina

Lionel Messi llegó este lunes a su país para jugar los dos amistosos que la ‘albiceleste’ tiene programados contra Panamá, el día 23, y Curazao, el 28 de marzo.

El ‘10’ llegó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde se desplazó en una furgoneta a las instalaciones de la AFA.

La expectación para el encuentro del jueves, que se disputará en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, es máxima, ya que la AFA organizó una fiesta de celebración del título mundial con la afición que, en apenas dos horas y media, agotó las 83.000 localidades a la venta.

Se espera un amplio dispositivo de seguridad para los próximos días en las calles de Buenos Aires, ya que se teme que miles de personas salgan a las calles para ver a los jugadores de cerca, como ya ocurrió durante los festejos tras el título conseguido en Qatar 2022.





