Lionel Messi llora en conferencia. | Fuente: EFE

Un día que no esperó que llegaría. Lionel Messi entró emocionado al Auditorio 1899 en el Camp Nou y no pudo contener las lágrimas instantes previos al inicio de la conferencia de prensa donde anunció su despedida de Barcelona después de 20 años.

Messi se tomaba el rostro y se quebró en medio de sus excompañeros de Barcelona, con quienes compartió mil vivencias. Ellos y los periodistas aplaudieron a la 'Pulga' en este emocionante momento.

"Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estaba bloqueado, como lo sigo estando. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado", señaló Lionel Messi que recordó el burogax que envió a mediados del 2020.



"El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no. Este año estábamos convencidos mi familia y yo que seguiríamos aquí. Siempre antepusimos nuestro bienestar, estar en casa, disfrutando de nuestra vida en Barcelona, que es maravillosa en lo deportivo y lo cotidiano", agregó.

Messi no sabe cuál será su próximo equipo, pero destacó que un día volverá a Barcelona a vivir porque "es nuestra casa".

"Toca despedirme de esto. Son muchísimos años. Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también", culminó.

Lionel Messi llora en despedida. | Fuente: Barcelona

Lionel Messi emocionado. | Fuente: EFE





