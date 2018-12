Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Argentina. | Fuente: Instagram

En medio de sus vacaciones en Argentina, el astro de Barcelona Lionel Messi (31 años) publicó una foto junto a familiares y amigos a pocas horas de la llegada del Año Nuevo.

Messi luce feliz en compañía de este grupo de personas, en el cual se encuentra su primo, el ex jugador de Melgar Emanuel Biancucchi, quien aparece al lado derecho del ‘10’ argentino.

Hay que indicar, que Biancucchi decidió no continuar con FBC Melgar y lo hizo despidiéndose de todo el pueblo arequipeño a través de su Instagram.

"Agradecer al club FBC Melgar por este hermoso año que me tocó vivir en el club, donde conocí personas maravillosas e hice muchos amigos. Agradecer a toda la gente del club que siempre me trataron bien. Gracias a Dios pudimos ganar un título y eso siempre quedará en mi memoria. Hoy me toca despedirme del club pero siempre los llevaré en mi corazón. Un fuerte abrazo a toda la hinchada Rojinegra y gracias por el aliento en cada partido", escribió Emanuel Bianccuchi.

Biancucchi militó en equipos como 1860 Múnich, Girona, Vasco Da Gama, Olimpia, entre otros clubes.