Lionel Messi y Fer Palacio | Fuente: Instagram

Este domingo se dio a conocer que Lionel Messi, delantero de Paris Saint Germain, contrajo Covid-10 según lo dio a conocer su propio club y, por su parte, el DJ Fer Palacio se vio en la obligación de aclarar que él no fue el responsable.

En las últimas horas se propagó el rumor de que Fer Palacio habría sido quien contagio a la 'Pulga' luego de que se les viera juntos en una foto durante una fiesta en Rosario. A raiz de esto, el DJ recibió amenazas e insultos de seguidores de Messi.

Por su parte, Palacio hizo uso de sus cuentas oficiales para postear una imagen de una prueba de Covid-19 reciente en la que dio negativo aclarando que no se encuentra contagiado: "Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda".

En la misma línea, Palacio agregó: "Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso".

Asimismo, en su cuenta de Twitter posteó la misma imagen del resultado negativo de Covid-19 y en la descripción puntualizó: "No contagié a Messi".





