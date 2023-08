DT de Orlando City critica arbitraje a favor del Inter Miami y Lionel Messi: "Fue un circo"

Con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, Inter Miami ganó 3-1 a Orlando City y pasó a los octavos de final de la Leagues Cup. El '10' de la Selección de Argentina además tuvo uno de los partidos más polémicos desde que llegó al equipo estadounidense.

Durante el partido, Messi tuvo roces con el peruano Wilder Cartagena y con otros jugadores de Orlando City, por lo que el entrenador Óscar Pareja arremetió contra el arbitraje ya que no se explica por qué el exjugador de PSG no fue expulsado.

"Había una doble amarilla de Leo (Messi). No me importe que sea él, pero doble amarilla debe ser medido igual. Nos deja frustrados, las cosas deben ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", señaló en conferencia.

Además, se quejó del accionar del árbitro salvadoreño Iván Cisneros y de la ausencia del VAR para las jugadas polémicas, especialmente en el penal que cambió por gol el venezolano Josef Martínez.

"Hoy fue un circo. (El penal) es Increíble. No sé si el VAR estaba hoy, entonces si el VAR estaba hoy, y teníamos árbitros, entonces tenemos que ir a verlo porque el partido lo merece", agregó.

Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro. | Fuente: AFP

Así fue uno de los goles de Lionel Messi ante Orlando City. | Fuente: Apple TV

DT de Orlando destaca al Inter Miami

Óscar Pareja reconoció la mejora del Inter de Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, pero lamentó que se vieran beneficiados por las decisiones arbitrales: "Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado".

Asimismo, resaltó el compromisos de sus jugadores, entre los cuales figuran los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena, de cara a lograr una buena campaña en la Leagues Cup.

"Los jugadores han tomado la Leagues Cup con mucha responsabilidad porque es un certamen muy bueno, pero nos vamos con el mal sabor de no haber pasado", señaló.

