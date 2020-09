Lionel Messi podría recalar en el Manchester City. | Fuente: Facebook Barcelona | Fotógrafo: © MIGUEL RUIZ

Todos opinan sobre la decisión de Lionel Messi de dejar el Barcelona, sin embargo, la crítica más fuerte se ha hecho presente en España. En el programa 'El Chiringuito de Jugones' el panelsita Edu Aguirre, reconocido amigo de Cristiano Ronaldo, calificó la decisión del delantero argentino como la 'mayor traición en la historia del fútbol'.

"En Barcelona le han tratado fenomenal y le han dado todo, y Messi se va perdiendo. Y él es el capitán del Barcelona, y en ese caso no vale todo. La Juventus bajó a segunda y Buffon se quedó, porque es historia de ese club. Messi está llevando a cabo la mayor traición de la historia del fútbol. Cosa que el aficionado del Barcelona no se merece. Messi les está dejando tirados y huye del barco cuando el barco se está hundiendo", dijo al aire el polémico conductor.

En otro momento habló incluso sobre el sueldo de Lionel Messi. "No vale decir que Messi no ha hecho nada malo. No vale decir que Messi está cansado... ¿Cansado de qué? ¿Cansado de que le paguen 100 millones brutos? ¿De que el club esté hipotecado y secuestrado económicamente por su sueldo? ¿De que sus amigos cobren muchos gracias a que son amigos de Messi? ¿De que se le pregunte todo? ¿De que traigan a los entrenadores que quiere?...", criticó el periodista al crack argentino.