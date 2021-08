Lionel Messi | Fuente: AFP

Tras la salida de Lionel Messi de FC Barcelona y su posterior anuncio como fichaje estrella de Paris Saint Germain se siguen filtrando detalles de cómo fue este cambio en su carrera futbolística y su despedida con compañeros 'culés'.

"No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, fue el conmovedor mensaje que escribió la 'Pulga' a través de WhatsApp a quienes fueron compañeros suyos del cuadro catalán.

La información la reveló la periodista argentina Verónica Brunatti a través de una publicación de Twitter: "Mirá que si será culé Messi que mantiene un grupo de WhatsApp con sus compañeros de la Masía categoría 87 y les avisó a ellos por qué se iba de Barcelona", escribió.

De esta forma Messi le comunicó a sus ex compañeros del cuadro catalán que debía irse, más allá de que no haya sido su primer deseo. Ante este panorama, se terminó decidiendo por migrar a Francia y militar por Paris Saint Germain, como es sabido por todos.

Mirá si será culé #Messi que mantiene un grupo de whats app con sus compañeros de la Masía cat 87’ y les avisó a ellos por qué se iba de #Barça: “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, me cuentan que les dijo. 😭 — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 11, 2021

