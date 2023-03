Con Lionel Scaloni como entrenador, Argentina logró el Mundial, Copa América y la Finalissima. | Fuente: AFP

Lionel Messi salió campeón mundial en Qatar 2022, certamen donde fue elegido como el mejor futbolista. El astro argentino, que cumplirá 36 en junio próximo, atraviesa sus últimos años en el fútbol, y este año ha deslizado que ha cerrado su participación en los Mundiales.

Sin embargo, los propios jugadores de la Selección de Argentina confían que Messi alargará su carrera y pueda jugar el Mundial 2026 a los 38 años. En esa línea el seleccionador Lionel Scaloni tiene una postura.

Scaloni es optimista, pero hizo hincapié lo difícil que será para los argentinos cuando Messi deje el fútbol. "El día que no pueda jugar nos va a costar asimilarlos. Lo disfruto incluso en los momentos difíciles. Cuando perdimos con Arabia fue el primero que se levantó", sostuvo.

En entrevista con AFA Studio, el entrenador de 44 años dijo que "le dije que no se meta en la cabeza si va a jugar el próximo Mundial o no, que disfrute. Con sus compañeros se lleva bien. Me dio la sensación de que disfrutó en todo momento".



"Van a dejar la vida por Lionel Messi"

“El hecho de que vean a Leo como el mejor jugador de la historia, como que lo ven... ellos van a dejar la vida por él. Eso hace una química diferente. Eso en el fútbol cuenta y mucho”, reflexionó Scaloni sobre el apoyo que recibe Messi respecto a sus compañeros en la Albiceleste.









Lionel Scaloni sobre la final del Mundial. | Fuente: AFA Studio ESPN

Lionel Messi: “Ahora me queda disfrutar de lo que me queda”

"Ya era hora que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo", dijo el astro argentino Lionel Messi, el más honrado en la emotiva Noche de las estrellas, que organizó la Conmebol el lunes pasado para homenajear a la Selección de Argentina por su título mundial de Qatar 2022.

Messi, que fue testigo del descubrimiento de una estatua suya que inmortalizará su nombre en el Museo del Fútbol de la Conmebol, junto a las efigies de los fallecidos Pelé y Diego Maradona, fue largamente aclamado en el evento que arrancó lágrimas de emoción a los 25 jugadores, cuerpo técnico y dirigentes argentinos que se dieron cita en Asunción, donde está la sede del organismo rector del fútbol sudamericano.





"Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol. Agradezco a mis compañeros por este regalo hermoso que me dieron. Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)", expresó en su estilo humilde el astro del fútbol mundial, de 35 años y que disputó cinco Mundiales.





