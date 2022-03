Lionel Messi volvería al Barcelona según los planes de Joan Laporta | Fuente: Barcelona

Para los hinchas del Barcelona fue situación tan inesperada que en el último partido que jugó el ‘10’ con el club, no le pudieron brindar ningún agradecimiento. Lionel Messi se marchó a París en el inicio de la actual temporada europea sin poder despedirse de los aficionados azulgranas, a quienes conquistó con sus hazañas en el equipo, pero es una situación que ya se busca revertir.

Según informó ‘Europa Press’, el presidente culé Joan Laporta, que ha tenido siempre una buena relación con Lionel Messi, quiere abrirle las puertas del Camp Nou al argentino para que tenga la despedida ante la que fue su afición "cuando quiera".

No obstante, el mandatario azulgrana vería como un escenario tentativo el poder hacerlo con todos los honores en el marco del aniversario 125 del Barcelona, en noviembre de 2024, una acción que podría cambiar el rumbo de manera oficial para la posible vuelta de Messi como jugador.

Barcelona planea el regreso de Lionel Messi

De acuerdo con la citada fuente, Laporta cree firmemente en que es posible reconducir la situación actual entre club y jugador, y por ello quiere pactar el homenaje a un Lionel Messi que con 778 partidos es el jugador con más duelos disputados en la historia del Barcelona, además de ser su máximo goleador con 678 goles.

"Messi tendrá su despedida cuando él quiera. Y sería fantástico hacerlo en el 125º aniversario. Él no se fue contento porque no entendió por qué no podía seguir. Le gustaría no haberse ido", señaló Joan Laporta ante los medios.

Desde el Barcelona consideran que Lionel Messi entendió meses después de su salida hacia el PSG que no podía permanecer con los catalanes para no comprometer su viabilidad económica, y el rechazo al pacto con el fondo inversor CVC que proponía LaLiga, que habría permitido inscribir al argentino.

Messi, de 34 años, tiene contrato fijo con el PSG hasta junio del 2023 y una tercera temporada opcional que le permitiría completar un total de 110 millones de euros. Así, Barcelona no descarta tener de vuelta a su capitán, aunque esperarían aún hasta el 2024.





