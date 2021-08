Lionel Messi firmó con el PSG hasta mediados de 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ya quiere jugar a su lado. El portero del PSG, Keylor Navas, afirmó que divertirse jugando al fútbol con los mejores jugadores del mundo "es lindo" y calificó al flamante fichaje del club, Lionel Messi, como una persona trabajadora con un "don diferente al de todos los demás".



"Es muy lindo levantarse para hacer lo que le gusta, es un privilegio. Esto es un trabajo, tenemos que ser responsables y profesionales, y aparte podemos divertirnos, y divertirse con los mejores del mundo es lindo (Lionel Messi)", afirmó Keylor Navas en una entrevista con el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.



El nuevo compañero de Messi, que juega su tercera temporada con PSG tras su paso por Real Madrid, aseguró que "estar compartiendo con grande estrellas mundiales es bastante lindo", lo que considera como "oportunidades únicas que hay que aprovechar".

Navas cuenta las horas para jugar con Lionel Messi

Keylor Navas solo ha ganado títulos locales en PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LOIC VENANCE

Sobre el flamante fichaje, 'Leo', solo tuvo palabras de elogio y dijo que es "una gran persona" a la que conocía cuando se enfrentaron, uno en la portería del Real Madrid, y el otro en el ataque del Barcelona.



"Ahora que estamos compartiendo tiempo es súper bonito porque vemos que es una persona sencilla, humilde y trabajadora, y aparte de tener un don que Dios le dio diferente a todos los demás, en los entrenamientos trabaja bastante y eso motiva mucho. Entrenar con un jugador así es increíble", expresó Navas.



Keylor Navas, quien ganó tres Champions League consecutivas con Real Madrid, indicó que se siente "muy feliz" de su carrera deportiva y considera que está cumpliendo un sueño que tenía de niño de jugar en grandes clubes y en grandes torneos, por lo que se siete "con ganas de comerme el mundo, como cuando tenía 18 años".



Acerca del fichaje del portero italiano Gianluigi Donnarumma, dijo que "competir es bonito y siempre va a sacar el 100 % de nosotros".



"Siempre hay competencia, siempre hay otro portero que quiere jugar, eso es el fútbol. Lo único que he pedido es que me dejen competir. Me siento con ganas, fuerte, esforzándome mucho y disfrutando cada día", declaró el costarricense. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna Johnson & Johnson es efectiva contra la variante Delta?

Según un último estudio, esta vacuna habría demostrado ser efectiva para combatir los estados graves y la muerte por coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles sobre las características de esa vacuna.