Lionel Messi será conversará con la prensa este miércoles | Fuente: @PSG_espanol

"Será difícil verlo con otra camiseta que no sea la del FC Barcelona", dijo Andrés Iniesta sobre el fichajes de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG) . Pero no es el único al que le parecerá extraño ver a la 'Pulga' lejos del Camp Nou y de LaLigaSantander. Los hinchas aún no asimilan que el mejor jugador del mundo ya no pertenece a las filas del cuadro azulgrana.

Mientras en París, la llegada del crack argentino desató la locura e hizo que en una hora se agoten las camisetas con el dorsal número 30 se agoten en menos de una hora. En Barcelona lo lloran y extrañan.



Lionel Messi acapara las principales portadas de los diarios deportivos españoles. Así nos encontramos con Sport, que coloca una foto del crack argentino posando con su nueva camiseta. "Messi ficha por el PSG...¡Y cómo duele!", indican.

PSG anunció este martes la contratación del argentino Lionel Messi, que se ha comprometido con el club de la capital francesa por dos temporadas, más una opcional, después de haber pasado en el Barcelona 17 temporadas.

Lionel Messi fichó por dos temporadas por el PSG | Fuente: Sport

"Messi arma la revolución francesa", indicó en su portada el diario Marca. El medio deportivo también destaca que el argentino jugará al lado de Kylian Mbappé y no se irá al Real Madrid, el sueño de Florentino Pérez.





"El fichaje de Messi por el PSG se precipitó y el ex del Barza firmó por 2+1 ante la locura de su nueva hinchada", indicó el diario Mundo Deportivo es su portada de este miércoles 11 de agosto.

Además, resalta el recado del padre de Messi sobre la salida de Leo del Barcelona. "¿Los responsables? Averigüen en el club".

"París es una fiesta", es el titular de la portada del diario AS. "La afición del PSG recibe a Messi, que hoy será presentado como nuevo jugador del club. Luciraá el 30. En el Camp Nou han desmontando el panel con su imagen"

.

NUESTRO PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?