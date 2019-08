Ernesto Valverde extrañó a Lionel Messi. | Fuente: EFE

El entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró resignado después de la derrota (1-0) ante el Athletic de Bilbao por la primera fecha de la temporada 2019-20. Lamentó haber desaprovechado la posesión de balón creando pocas ocasiones de gol.

"En el primer tiempo no hemos estado al nivel de otros partidos. Estábamos lejos de ellos. No éramos dueños del partido y aun así las ocasiones más claras han sido nuestras. Necesitábamos una disposición más agresiva para jugar en campo contrario y en el segundo tiempo lo hemos conseguido", explicó.

Valverde dijo que en estas situaciones "es inevitable echar de menos" a un jugador como Lionel Messi, que se recupera de una lesión. "Es verdad que estamos acostumbrados a una forma de jugar en la que Leo desatasca situaciones, pero también tenemos que manejarnos cuando no está y hemos hecho grandes partidos sin él. Necesitamos hacer otras cosas, más desmarques, más profundidad", agregó.

Finalmente, el técnico azulgrana destacó el golazo del veterano delantero Aritz Aduriz de Athletic de Bilbao. "Es una jugada que Aduriz domina, ya ha hecho varios goles así. Cuando he visto que el balón iba alto y que se perfilaba para hacer la chilena lo esperaba. No me ha sorprendido nada el golpeo", culminó.