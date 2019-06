Lionel Messi está de cumpleaños: el curioso saludo del Barcelona en las redes | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARL DE SOUZA

Las redes sociales se llenaron este lunes de felicitaciones a quien es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos: el crack argentino Lionel Messi.

El de Rosario, que cumple 32 años, celebró esta fecha rodeado de sus compañeros de selección después de certificar el domingo su clasificación para los cuartos de final de la Copa América, donde se medirán a Venezuela, al vencer por 2-0 a Qatar.

En esta fecha no podía faltar el mensaje de su club, el Barcelona, que intentó compartir la imagen de una torta formada por diversos símbolos, sin embargo, no se parecía para nada a un pastel. Este hecho no pasó desapercibido por los hinchas, quienes le pidieron al club azulgrana otra forma de saludar a su ídolo.