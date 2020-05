Ex mundialista argentino: "si no fuera por Messi hoy a la selección no la conocería nadie". | Fuente: AFP

Este lunes, Ramón Heredia, ex defensor y mundialista con Argentina, levantó la polémica tras opinar acerca del presente de Lionel Messi con la selección de su país.

El que fuera bicampeón con San Lorenzo e ídolo del Atlético de Madrid, sostuvo que el apodo que le ponen a la 'Pulga' con la 'albiceleste' no es merecido.

"Messi no es un "pecho frío" como dicen. Es más, si él no hubiera estado en la selección argentina, hoy no nos conociera nadie. Si no es por él, la selección no juega a nada", sostuvo Heredia en diálogo para Radio Marca.

Asimismo, el también ex jugador de PSG, aseguró que no es justo comparar a Diego Maradona y Lionel Messi, porque se trata de características diferentes.

"Diego y Leo son distintos. Maradona manejaba el equipo a su antojo, ahora Messi sí tiene lo que necesita", agregó Heredia. "A los que lo critican, les digo que la federación española lo estuvo buscando un año y eleigió jugar por Argentina", precisó.

Sin embargo, no es la primera vez que sale en defensa del delantero culé. Ya en una entrevista anterior siguió la misma línea: "Messi ama a la Argentina. Nosotros le hemos traído problemas a él por la presión. Él cambiaría los balones de oro por salir campeón con Argentina", sostuvo.