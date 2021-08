Lionel Messi sobre la foto con jugadores de PSG. | Fuente: AFP

Tras llorar al inicio de su conferencia de prensa sobre su salida de Barcelona, un Lionel Messi más calmado explicó cómo se llevó a cabo la foto que se tomó con los jugadadores de París Saint Germain (PSG), Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marco Verratti.

Messi contó que cuando se encontraba de vacaciones en las playas de Ibiza (España), se comunicó con sus compatriotas Di María y Paredes para pasar un tiempo junto, el cual se sumó el brasileño Neymar en el pasar de las horas.

"La foto es una boludez. Dije de juntarnos en Ibiza con Di María y Paredes. Neymar me llamó y nos juntamos todos. También estaba Verratti. Me decían de broma que me fuera al París. Fue una casualidad y luego pasa lo que pasa y se le da más importancia a esta foto. Una cosa de amigos en vacaciones. Nada más", explicó Messi.



Como se sabe, esta imagen causó revuelo en redes sociales y la prensa europea lo calificó como el inicio de su llegada a PSG, que es dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

Messi este domingo reconoció que PSG es una opción para que sea su próximo club. "El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando", comentó.

Para finalizar, el seis veces ganador de Balón de Oro consideró que Barcelona seguirá siendo grande. "Es uno de los más grandes equipos del mundo. Seguirán llegando grandes jugadores. Los jugadores pasan y el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se acostumbrará. Se hará raro, pero se acostumbrarán, como pasa siempre con todo. Llegaron grandes jugadores y hay una gran plantilla", culminó.

