Lionel Messi en el FC Barcelona. | Fuente: Twitter

FC Barcelona busca a un jugador que compita con Jordi Alba en el lateral izquierdo y el nombre que más suena es Junior Firpo (22 años), que destaca en el Real Betis. Sin embargo, el jugador dominicando nacionalizado español está en el centro de la polémica.

Cuando tenia 15 años, Firpo utilizó las redes sociales para insultar a Lionel Messi y hoy cuando figura en la órbita del Barcelona, explica por qué cometió tamaño exabrupto.

“Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle le decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños”, señaló en entrevista con Mundo Deportivo.

Junior Firpo de 22 años. | Fuente: EFE

“También de aquella época ha salido algún tuit mío en que decía alguna burrada de Julia, que entonces era mi novia y que ahora es mi mujer y la madre de mi hija. Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional”, agregó el lateral que se proclamó campeón de Europa Sub 21 con España.

Asimismo, Firpo no tuvo problemas en pedir disculpas por lo acontecido. “Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas”, destacó.

Finalmente habló de sus posible fichaje al cuadro azulgrana. De su posible fichaje por el conjunto azulgrana, dijo: "Lo que no puedo negar es que es un honor y un orgullo que se me asocie con el Barcelona, que es un gran club y tiene un equipazo. Yo ahora estoy a tope en el Betis y lo que tenga que pasar, pasará".