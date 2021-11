Lionel Messi | Fuente: AFP

Este miércoles, Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, ofreció conferencia de prensa para hablar de la actualidad del cuadro culé y, entre las consultas que se le hicieron, se refirió a un eventual retorno de Lionel Messi.

"Todos los culés, hoy con Dani (Alves), mañana sería con otros, son personalidades que han hecho grande al club. Leo y Andrés (Iniesta) son dos jugadores espectaculares. No puedo predecir el futuro, están jugando todavía. Son grandes del Barcelona, han hecho grande al club, los tenemos siempre presente pero son jugadores con un contrato en vigor, pero en la vida nunca se sabe", indicó Laporta.

En la misma línea, Dani Alves, también presente en la conferencia, bromeó al respecto: "Si me prestas un par de horas voy a buscar a Leo. Las historias nacen escritas y van a ser recordadas siempre. Leo es lo más grande que he podido ver y tener comocompañero. Siempre se echa de menos a los grandes sobre todo cuando tienes buena relación. Sería increíble volver a verlo así pero infelizmente no puede ser así".

Por otro lado, el lateral brasilero y reciente fichaje del cuadro culé, agregó: "Él sabe que le quiero mucho a él y mi familia y mis deseos son los mejores, pero estamos en un nuevo proceso. Animaría a todos a que vuelvan, he estado en muchos lugares pero como en este no hay".

