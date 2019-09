Lionel Messi viene de jugar 45 minutos en la derrota por 2-0 del Barcelona ante Granada. | Fuente: AFP

El momento que muchos hinchas del Barcelona esperaban llegó: Lionel Messi disputará su primer duelo con el titular en la temporada contra el Villarreal por la sexta fecha de la Liga Santander este martes 24 de septiembre. Según el diario español As, el atacante argentino será uno de los once elegidos por Ernesto Valverde para ir desde el vamos en el Camp Nou, compartiendo funciones ofensivas con Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Si bien Lionel Messi había tenido minutos en el empate 0-0 con Borussia Dortmund y la caída por 2-0 ante Granada del Barcelona, Ernesto Valverde no se animaba a mandarlo como titular al ver que no se encontraba recuperado al 100% de su lesión al sóleo. Pero tras haber completado todo el proceso de recuperación, no hay motivo para que la 'Pulga' no juegue los 90 minutos.

Contra Villarreal será el tercer partido del Barcelona como local en la presente edición de la Liga Santander. En los dos duelos anteriores, sin Lionel Messi, el cuadro blaugrana goleó 5-2 al Real Betis y Valencia. Y ahora, con la presente del delantero rosarino en la cancha desde el primer minuto de juego, se espera que el club catalán vuelva a tener un resultado similar a pesar de que su rival lo supere en la tabla.