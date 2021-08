Lionel Messi se va de Barcelona. | Fuente: AFP

Lionel Messi se despidió este domingo entre lágrimas del Barcelona, en una conferencia de prensa en la sede del club del que, dijo, nunca imaginó que tendría que irse.

Su esposa Antonella Roccuzzo, sus tres hijos, sus compañeros, su entrenador Ronald Koeman y la directiva del club lo acompañaron en su última comparecencia como jugador del club al que llegó con 13 años, para despedirse con 34 y 35 títulos en su pálmares.

"Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", afirmó, asegurando que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés "es una posibilidad".

La comparecencia tuvo lugar cuatro días después de que el Barcelona confirmó que se acabaron las negociaciones para sellar un nuevo contrato con Messi.

"Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir", sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo.

"Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada. El resto es mentira", aseguró.





