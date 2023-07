"Estará el viernes": Tata Martino confirmó el debut de Lionel Messi en el Inter Miami

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha generado todo un revuelo en el fútbol de Estados Unidos. Tras ser presentado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, los hinchas del Deporte Rey se vienen preguntando cuándo será su debut con la camiseta rosada.

En una entrevista con ESPN, el técnico Gerardo 'Tata' Martino indicó que el crack argentino y Sergio Busquets están listos para hacer su debut el viernes ante Cruz Azul, en partido correspondiente a la Leagues Cup.

Lionel Messi y su debut en la MLS | Fuente: ESPN

El nivel del fútbol de Estados Unidos y el debut de Lionel Messi

Durante la conversación con ESPN, el extécnico de Barcelona aseguró que la MLS es una liga muy física y que a todos los futbolistas les cuesta adaptarse.

"Esta, particularmente, es una liga muy física. Desde ese punto de vista, hay que estar muy bien para competir. Ha habido muy buenos futbolistas que han venido y al principio siempre les ha costado, porque hay que adaptarse a un fútbol que no es ni mejor ni peor, es diferente", indicó en un primer momento.

Luego, confirmó que Lionel Messi y Sergio Busquets estarán presentes ante Cruz Azul por la Leagues Cup.

"Es una liga de mucho trajín, muchos viajes, de largos viajes, de condiciones climáticas diferentes, de competencia entre semana, con lo cual -también- es necesario tener un plantel competitivo general. No se puede solamente con once. Hay que tener un plantel un poco más profundo para poder competir con ciertas posibilidades. Por lo que yo he visto ahora, van a competir bien y es probable que el viernes puedan estar. Decidiremos si es al inicio o en el segundo tiempo, pero es muy probable que tanto Leo como Busquets puedan estar", finalizó el técnico del Inter Miami.

Jordi Alba también se sumará al Inter Miami

El último martes, Inter Miami anunció el fichaje del español Jordi Alba, quien se reunirá en Florida con sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Sergio Busquets.

A través de una entrevista para TyC, Jorge Mas, uno de los dueños del cuadro rosa, confirmó la contratación del lateral izquierdo. "Jordi Alba firmó sus papeles y viene en los próximos días", afirmó el dirigente.



Messi y Busquets, quienes fueron presentados oficialmente el domingo y entrenaron este martes con Inter Miami, volverán a compartir vestuario con Alba, con quien vivieron una época gloriosa en el conjunto azulgrana.



Como se recuerda, el lateral izquierdo abandonó Barcelona este verano tras 18 años. Con el equipo culé, Alba conquistó 18 títulos (seis Ligas, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa).

