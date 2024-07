"Messi tiene que pedir perdón": Autoridad argentina solicita que su selección se disculpe tras cánticos racistas contra Francia

El subsecretario de Deportes de Argentina, Julio Garro, aseguró que Messi y el presidente de la AFA deben pedir disculpas por lo sucedido tras obtener la Copa América.

Los festejos cesaron y ahora hay polémica. La Selección de Argentina se encuentra en la mira por los cánticos racistas de algunos jugadores en medio de la celebración por el título de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

La controversia se inició cuando en una transmisión en vivo en el Instagram de Enzo Fernández se escucharon frases racistas contra los jugadores de Francia en referencia a su origen africano.

En ella se entonan frases como "juegan en Francia, pero son todos de Angola", y de Kylian Mbappé se dice que "su vieja es nigeriana" (aunque en realidad es franco-argelina), "su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francés".

Tras lo sucedido, el Gobierno de Argentina se pronunció en las últimas horas. El subsecretario de Deportes, Julio Garro, aseguró que Lionel Messi como capitán de la Albiceleste debe salir al frente para ofrecer las disculpas del caso. También incluyó a Claudio Tapia, presidente de la AFA.

"El capitán de la selección debe salir a pedir disculpas. Lo mismo que el Presidente de la AFA. Nos deja, como país, mal parados después de tanta gloria", manifestó Garro en el medio 'Corta'.

"Lionel Messi tiene que pedir disculpas"



El subsecretario de Deportes, Julio Garro, consideró que tanto Chiqui Tapia como Messi tienen que disculparse por los cánticos de los jugadores: "Nos deja, como país, mal parados después de tanta gloria". pic.twitter.com/2suQGtPMDW — Corta 🏆 (@somoscorta) July 17, 2024

Disculpas de Enzo Fernández

“Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió Enzo Fernández como parte de sus disculpas.

Señaló además que la canción que se entonó contra los franceses no muestra sus verdaderos valores. “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho", agregó.

Hay que indicar, que la FIFA abrió investigación por cánticos racistas de futbolistas argentinos contra Francia.