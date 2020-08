Gonzalo Higuaín: "Ojalá Messi decida lo que le va a hacer feliz, digan lo que digan". | Fuente: AFP

Sin duda una de las mayores incertidumbres en el fútbol mundial es la continuidad de Lionel Messi en FC Barcelona, club al que ha pertenecido durante toda su carrera profesional. Por su parte, Gonzalo Higuaín, amigo cercano de la 'Pulga', se refirió al respecto.

"No sé qué puede estar pensando Leo Messi. Ojalá que decida lo que él sienta que le va a hacer feliz. Digan lo que le digan. Eso es lo más importante en una decisión. Elegir lo que uno siente que le va ahacer feliz, no lo que al otro le hace feliz!, inficó 'Pipita' en Fox Sports.

Asimismo, habló de la posibilidad de que Messi pueda llegar a la Premier League: "Yo sufrí mucho la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con la Liga española. Los defensas te 'cagan' a patadas y no se pitan como en España; pegan de lo lindo y son armarios. No sé cómo podría impactarle a Leo, pero siendo un jugador de otro nivel no creo que lo sufra, aunque es una liga muy complicada".

En tanto a su relación con la 'Pulga' en la selección 'albiceleste', Higuaín sostuvo: "Creo que hice una gran sociedad con Messi en la selección argentina. Me gustó mucho jugar con Messi. No extraño ni la selección argentina ni el fútbol argentino. En la selección hay tres veces más presión que en cualquier equipo. Con el tiempoi en Argentina me valorarán más", afirmó.