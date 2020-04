Lionel Messi y Hernán Crespo en la Selección de Argentina. | Fuente: AFP

Hernán Crespo, exgoleador de River Plate y Selección de Argentina, defendió a Lionel Messi de las críticas que recibe el capitán de Barcelona por su etapa en la Albiceleste.

"Es muy difícil ser Messi, nadie se puede ponerse en su lugar como nadie podía, en su momento, ponerse en el lugar de (Diego) Maradona. Es imposible saber qué piensan y qué viven", dijo Crespo a Olé.

A continuación, el exdelantero del Inter de Milán no ocultó su alegría por ver a Messi con la casaquilla del combinado argentino. "Me hace feliz verlo jugar en la selección. Me encantaría, como argentino además, verlo campeón del mundo. Leo es un tipo que está hace muchísimos años en un altísimo nivel, recibe patadas, se levanta y encara, siempre laburando (trabajando)", agregó el actual entrenador del Defensa y Justicia de la Superliga Argentina.

Crespo dijo que Messi es un deportista que pasará a la historia y que ya es más que un gran jugador de fútbol. "Lo suyo va mucho más allá que como jugador o deportista, es un ejemplo de profesional, con seriedad, honestidad, siempre correcto. Messi trascendió más de lo que nosotros creemos a nivel mundial y me parece que es mucho más que un gran jugador de fútbol", indicó.

Crespo fue compañero de Messi en la Selección Argentina que jugó el Mundial de Alemania 2006.