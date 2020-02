"Messi no existe al lado de jugadores que vi y con los que jugué" | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Hablar de Hugo Orlando Gatti es referirse a uno de los mejores arqueros en la historia de la Selección Argentina y también como uno de los críticos más duros al momento de expresarse sobre Lionel Messi. El recordado 'Loco' nuevamente habló sobre el ídolo del Barcelona.

"En Argentina, si no ganas no existís. Los argentinos, exteriorizamos algo que en el resto del mundo, no”, comenzó Gatti en su exposición. Y cuando el conductor le preguntó si no es posible festejar salir segundo como le sucedió a Messi con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, el ex arquero de Boca Juniors fue tajante: “Nunca se celebra ser segundo".

Sin embargo, después evocó a los jugadores que vio en un campo de fútbol y aseguró que Messi no llega a ser como ellos. "Al lado de jugadores que vi y con los que jugué, no existe", dijo sobre Messi y enumeró a los históricos futbolistas que, para él, están por encima del argentino. “Pelé, Di Stéfano, Cruyff. Ronaldinho en su mejor momento fue mejor que Messi”, mencionó el exarquero que ahora reside en Madrid.