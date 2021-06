Lionel Messi | Fuente: AFP

Este 30 de junio, último día del mes, es un día crucial para FC Barcelona y, en general, para el fútbol mundial por ser el plazo máximo del contrato de Lionel Messi con el club catalán en medio de toda la incertidumbre sobre su temida salida o ansiada renovación.

Por su parte, Joan Gaspart, ex presidente de FC Barcelona y encargado de fichar a Messi cuando tenía apenas 13 años, conversó en exclusiva con RPP Noticias y dio sus impresiones sobre lo que cree que sucederá con el futuro del astro argentino.

"Lo cierto es que hoy a las 12 de la noche, Lionel Messi deja de ser jugador de Barcelona. Si no dice nada, esperaré mañana o pasado para que diga que siga siendo jugador. Si lo hace de esa forma también deja la imagen de que no ha sido por ningún tipo de presión, sino que como jugador libre está eligiendo de nuevo ser jugador de Barcelona", sostuvo Gaspart en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Sin embargo, también se puso en el supuesto de que la 'Pulga' opte por salir del club y vaya, como se rumorea, al mercado inglés o estadounidense: "Si Lionel Messi no dice nada hasta hoy a las 12 y luego se vuelve libre pero dice que se va, creo que el culé se va a cabrear, yo mismo me voy a cabrear. Porque no nos merecemos esto, que nos haya tenido hasta acá para que se vaya por la puerta de atrás", agregó Gaspart.

En la misma línea, el ex dirigente azulgrana sostuvo que se mantiene optimista: "Estoy seguro de que Lionel Messi se queda en FC Barcelona. Ahora hay que ver la forma en que se queda. Si lo dice antes de las 12 de la noche o si lo dice mañana o pasado, cuando ya es jugador libre y escoge al Barcelona. Si no hace ninguna, se ha equivocado". Luego precisó: "Si Lionel Messi llega a marcharse, se enfadarían los socios y todos los culés. Todos sabemos que del odio al amor hay un solo paso".

¿Gracias a Josep María Bartomeu?

Joan Gaspart resaltó que, más allá de los errores de Bartomeu durante su gestión, bajo su presidencia fue clave la continudiad dei astro argentino: "Si Lionel Messi se queda, es gracias a Bartomeu, más allá de sus errores. Porque si cuando era presidente hace unos años hubiera escogido más su prestigio personal cuando Messi lo dejó mal delante de todos, ahora Leo ya no estaría".

