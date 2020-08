Jordi Cruyff: "Rezo para que Messi no se vaya de FC Barcelona". | Fuente: AFP

Uno de los temas que mantiene en vilo al fútbol mundial es la continuidad de Lionel Messi en FC Barcelona. En medio de tantos rumores, Jordi Cruyff, entrenador e hijo del mítico Johan Cruyff, se refirió a este tema y a la llegada de su compatriota, Ronald Koeman, como entrenador del conjunto 'culé'.

"Conoce el club, es una leyenda, viene de hacerlo muy bien con Holanda. Era su oportunidad, ahora o nunca", afirmó Cruyff en diálogo con El Larguero.

Asimismo, decidió expresar sus felicitaciones a Koeman a través de su cuenta oficial de Twitter: "Buena suerte Ronald", colocó en la publicación hecha por el entrenador holandés tras ser presentado en Barcelona.

En tanto a Messi y el duro momento deportivo por el que pasa el equipo 'culé', Jordi Cruyff sostuvo: "¿El 2-8? Tengo que decir que me quedé media hora después mirando la tele. No me acababa de creer lo que vi. Las palabras de Piqué me parece que le salieron del corazón, me gustaron".

"¿Si temo que Messi se vaya este verano? Rezo para que no pase esto. Espero que pueda recapacitar y que le puedan convencer de que no hay que esperar durante tres años para tener resultados", afirmó el ex entrenador de la selección de Ecuador que ahora se encuentra al mando de Shenzhen FC de la Superliga de China.