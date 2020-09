Mourinho contra el City: "Messi solo podría ir a un equipo que no respete el Fair Play Financiero". | Fuente: AFP

Hace varias semanas se dio a conocer que el TAS resolvió en favor de Manchester City acerca de su acusación de no respetar el Fair Play financiero y lo dejó competir en las siguientes ediciones de Champions League.

Uno de los que no estuvo de acuerdo con esta decisión fue José Mourinho, director técnico de Tottenham, y tiempo después ha vuelto a disparar en contra de los manejos económicos del club dirigido por Pep Guardiola.

"Nosotros, el Tottenham, respetamos el Fair Play financiero. Por eso creo que Lionel Messi solo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham seguro", precisó Mourinho en entrevista con JOE respecto a que el club que quiera fichar a la 'Pulga' debería hacer una cuantiosa inversión.

En tanto a la resolución del TAS que perdonó al City, Mourinho sostuvo: "Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una verguenza y debería ser expulsado de la competición".

Por otra parte, el ex entrenador de Real Madrid también se refirió a su serie documental en Amazon: "No lo disfruté porque prefiero que el vestuario esté cerrado para gente que no pertenece a él. Pero todo lo que se cuenta es real. Entiendo que para los amantes del fútbol es muy atractivo, eso sí".