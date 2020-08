Lionel Messi saliendo del restaurante tras su reunión con Luis Suárez | Fuente: El Chiringuito

Después de dos décadas defendiendo la camiseta del Barcelona, Lionel Messi decidió cambiar de aires y marcharse del cuadro azulgrana. El delantero comunicó, a través de un burofax enviado por sus abogados, su drástica decisión de irse del club. Pero la 'Pulga' no es el único que tomará otro rumbo lejos del Camp Nou. Luis Suárez tampoco continuará en el equipo, pero a diferencia del argentino, el 'Pistolero' no está en planes del nuevo técnico Ronald Koeman.

Ambos se encontraron esta noche en un lujoso y exclusivo restaurante en Barcelona y fueron captados por el programa español "El Chiringuito". Es la primera imagen en público que se tiene de Lionel Messi tras la goleada que sufrió el cuadro azulgrana en la Champions League ante Bayern Munich (2-8) y el posterior pedido de irse del equipo culé.













La posición del Barcelona

El nuevo secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes, aseguró que el club trabaja en el próximo proyecto deportivo pensando que Leo Messi se quedará para seguir liderando el equipo.



"No contemplamos una salida de Leo. Nuestra idea es seguir trabajando para construir un equipo ganador alrededor del mejor jugador del mundo, del mejor de la historia", manifestó Planes.



El sustituto de Eric Abidal explicó que "el club está dedicando muchas horas a hacer un trabajo interno para buscar la mejor solución para el Barça y para Leo".



"A Leo hay que tenerle un respeto enorme. Ha dado muchísimo al Barça. El Barça y él son un matrimonio que se ha dado mucho y que ha dado muchas alegrías a la afición", destacó Planes, quien defendió que "no hay ninguna división en absoluto" en la junta directiva a la hora de valorar si el astro argentino debe seguir o no.