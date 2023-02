Lionel Messi se marchó de Barcelona en junio del 2021. | Fuente: AFP

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no quiso dar importancia a las declaraciones de Matías Messi, hermano de Lionel Messi, en las que arremetía contra él y la entidad azulgrana por no haber cumplido su promesa de renovar al astro argentino.



"Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible; dejémoslo ahí y no le demos más importancia", declaró Laporta en una rueda de prensa, en la que añadió que estas declaraciones de Matías Messi "no afectan para nada la relación entre Leo y el FC Barcelona".



Sin embargo, el presidente del Barza prefirió no profundizar cuando se le preguntó si su sueño seguía siguiendo que el 'crack' de Rosario se retirara en el conjunto azulgrana.



"Es obvio que Leo Messi es patrimonio del Barça y, en este sentido, estamos muy orgullosos de haber tenido con nosotros al mejor jugador del mundo y seguramente de la historia. Pero Messi pertenece al PSG, es jugador del PSG, y por respeto no quiero comentar nada de jugadores que están en otros clubes", dijo Laporta, quien admitió que su sensación en este caso es de "máxima comprensión" por lo que "no le daría más vueltas".

Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi es considerado el futbolista más importante en la historia de Barcelona. Llegó cuando tenía 13 años y el resto es historia. Consiguió 35 títulos hasta que en junio del 2021 fichó por el París Saint Germain (PSG).

Joan Laporta habla de Lionel Messi y un posible regreso. | Fuente: Barcelona TV

Duras críticas del hermano de Messi



Las declaraciones de Matías Messi, hermano de Lionel, ha sorprendido a medio mundo. A través del canal del Twitch ‘Labajada10’, de su hijo Tomy, no dudó en criticar duramente a Barcelona y al actual presidente azulgrana, Joan Laporta.

Matías Messi señaló que el '10' de la Selección de Argentina podría volver a Barcelona, aunque primero tendría que realizarse una purga en el plantel en el cual también se incluiría a Laporta.

"Tengo un recorte pegado del SPORT, de Barcelona, que dice 'Messi debería volver a Barcelona' y yo subtitulé 'hahahha no vamos a volver a Barcelona' y si volvemos vamos a hacer una buena limpieza, entre otras echar a Joan Laporta, un desagradecido". declaró.



"El museo del FC Barcelona, es el museo de Messi. Los españoles son unos traidores".





