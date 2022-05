Messi y Lewandowski. | Fuente: AFP

Lionel Messi habló de varios temas de actualidad en su entrevista con TyC Sports. Uno de ellos fueron las declaraciones de Robert Lewandowski respecto al Balón de Oro 2021. Como se sabe, el crack de PSG se llevó el trofeo pese que el favorito era el delantero de Bayern Munich.

"Es un honor pelear con él (Lewandowski). Te merecés tu Balón de Oro, el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador y France Football debería darte tu Balón de Oro", señaló Messi en su momento.

A Lewandowski no le parecieron "honestas" las declaraciones de Messi y las consideró "palabras vacías".

Ahora tras varios meses, Messi no dudó en responderle a Lewandowski. "Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa", manifestó.

Messi sobre su futuro

"La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro", culminó Messi que ha ganado en siete ocasiones el Balón de Oro.

Lionel Messi ante el Real Madrid. | Fuente: AFP

Messi y su mensaje a Real Madrid

Lionel Messi recordó su paso por el Barcelona en una entrevista con la prensa argentina. Además recordó la tristeza que inundó en la interna del París Saint Germain (PSG) tras ser eliminado por el Real Madrid en la Champions League.

"No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions", sostuvo.





NUESTROS PODCASTS

La viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública, señala la Organización Mundial de la salud. Esta mañana el doctor Elmer Huerta nos explica qué se hizo para controlar la expasión de la viruela del mono desde su aparición.