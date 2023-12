Lionel Messi va por su tercer The Best: premio de la FIFA será entregado el 15 de enero en Londres

El máximo reconocimiento individual para los futbolistas otorgado por FIFA es el premio The Best, que para la entrega de su edición 2023 confirmó como fecha el próximo 15 de enero en Londres.

El argentino Lionel Messi, como mejor jugador, y la delantera colombiana Linda Caicedo, como mejor jugadora, figuran entre los candidatos a los premios The Best que entregará la FIFA y que por tercera ocasión se realizará en la capital británica, tras las ediciones 2017 y 2018.

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami, equipo al que lideró en la obtención de la Leagues Cup, primer trofeo de su historia, podría consagrarse como el máximo ganador del premio The Best, el cual ya recibió en 2019 y 2022. Actualmente comparte la cantidad de galardones con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes no forman parte de la lista de nominados.

En la categoría de mejor jugador están, entre otros, los futbolistas del Manchester City Erling Haaland, Rodrigo Hernández y Kevin de Bruyne, ganadores del triplete del curso 2022-23, el francés Kylian Mbappé y el argentino Julián Álvarez, también de las filas del City.

Premios The Best 2023

Entre las candidatas al premio de mejor jugadora están las españolas Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso, Mapi León y Salma Paralluelo, ganadoras de Liga y Champions League, con el Barcelona, y la madridista Linda Caicedo.

En el premio de mejor entrenador/a del fútbol femenino figuran Peter Gerhardsson, de la selección sueca, Jonatan Giráldez, del Barcelona, Tony Gustavsson, de la selección de Australia; Emma Hayes, del Chelsea, y Sarina Wiegman, de la selección inglesa, mientras que en el premio a mejor entrenador están nominados Xavi Hernández, del Barcelona, Pep Guardiola, del Manchester City, Simone Inzaghi, del Inter de Milán, Ange Postecoglou, de su etapa en el Celtic de Glasgow, y Luciano Spalleti, de su etapa en el Nápoli.

La FIFA también entregará premios a los mejores porteros, a la mejor afición, al 'fair play' y al mejor gol (premio Puskas), además de reconocer los mejores onces del año.

Las votaciones las realizan los seleccionadores nacionales, los capitanes de las selecciones, un grupo de periodistas y los aficionados. Cada uno de estos grupos representa el 25 % del voto final. Los finalistas de cada categoría serán anunciados en las próximas semanas.

Nominados del The Best 2023 al Mejor Jugador

Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.





Nominadas del The Best 2023 a la Mejor Jugadora

Aitana Bonmati, Linda Caicedo, Rachel Daly, Kadidiatou Diani, Caitlin Foord, Mary Fowler, Alex Greenwood, Jennifer Hermoso, Lindsey Horan, Amanda Ilestedt, Lauren James, Sam Kerr, Mapi León, Hinata Miyazawa, Salma Paralluelo y Keira Walsh.

