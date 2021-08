Lionel Messi llegó a los 13 años a Barcelona. | Fuente: Instagram Lionel Messi

Luego de pasar algunos días en las playas de Ibiza, el astro argentino Lionel Messi llegó este miércoles a Barcelona. La prensa española no fue ajeno a su arribo y afirmó que el anuncio de su nuevo contrato con el club azulgrana es inminente.

Luego de culminar su vínculo el 30 de junio pasado, Lionel Messi no se ha pronunciado sobre su futuro en las últimas semanas, aunque el presidente Joan Laporta se ha mostrado optimista sobre la permanencia del '10' de la Selección de Argentina.

Esta jornada ha sida decisiva para el caso Messi. El acuerdo anunciado por LaLiga con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes allana el camino para el fichaje del campeón de la Copa América 2021.

Se señaló que Messi aún no aceptaba el nuevo vínculo con Barcelona porque no quería tener problemas con el fisco en España ni con el fair play establecido por LaLiga, que ahora parece que no será un obstáculo.

Mundo Deportivo señaló que Barcelona trabaja en los detalles de la renovación, que se llevaría a cabo el jueves.





Lionel Messi ya en Barcelona. | Fuente: Chiringuito de Jugones

"Todos queremos que se quede Messi"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha hablado sobre Lionel Messi y ha señalado que espera que “hay muchas posibilidades” de que el delantero argentino se quede en España.

"Estamos haciendo lo posible. Aún no está resuelto del todo, pero progresa bien y en la línea que todos hemos pensado. Haremos todo lo posible dentro de las posibilidades del club para que Messi continúe. Tenemos muchas posibilidades porque tenemos a un jugador que quiere continuar en el Barça", comentaba el presidente al respecto.





