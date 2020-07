Lionel Messi y Luis Suárez. | Fuente: AFP

Luis Suárez conoce muy bien a Lionel Messi, ya que es su mejor amigo en Barcelona. Por ello, del delantero uruguayo es palabra autorizada de hablar sobre el futuro del astro argentino en el Barza.

Se habló bastante sobre una posible salida de Messi de Barcelona en 2021, fecha que concluye su contrato. Por tal motivo, Suárez reconoció que Messi se pone "calentón" por las derrotas y en ocasiones se plantea "otros escenarios", pero el 'Pistolero' cree que su amigo tiene para rato en la ciudad catalana.

"Yo no lo veo en otro equipo que no sea el Barça. La decisión que tome Leo la va a tomar pensando siempre en el bien suyo y de su familia. Todos a veces estamos mal porque perdemos y estamos dejando escapar una Liga y hay veces que uno se plantea cualquier cosa, pero siendo su amigo, siempre le voy a recomendar que esté donde se sienta cómodo y feliz, y si está feliz en el Barcelona, que siga en el Barcelona", señaló a AS.



Además, Suárez cree que Messi espera un proyetco ganador en Barcelona. "Si necesita un cambio, él sabrá qué es lo que necesita para él y para su bienestar. Creo que la familia está encantadísima en Barcelona. Lo que a él le gustaría más sería un proyecto ganador, un proyecto que le ilusione, pero son situaciones que debe manejar él con su familia, y con su papá en este caso y ser consciente de la decisión que tiene que tomar", agregó.