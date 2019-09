Lionel Messi y su relación con Mauro Icardi. | Fuente: AFP

Mauro Icardi habló por primera vez desde su llegada al París Sant Germain (PSG). En otros temas, el atacante argentino de 26 años se refirió a su relación con el atacante de Barcelona, Lionel Messi.

"Es el mejor jugador del mundo, pude conocerlo y realmente lo aprecio. No creo en estas historias, es ruido lo que se genera. No creo que venga de él, lo conozco", señaló Icardi sobre su supuesta mala relación con Messi, quien -según prensa- había vetado su llegada al Barcelona.

“He jugado con él, lo conocí cuando estaba en la academia de Barcelona hace muchos años. Lo conozco y no creo que sea cierto, pero no puedo evitar que la gente lo diga. Le agradezco mucho y dudo que sea cierto”, agregó en entrevista con el Canal + Francia.

También le envió un ‘dardo’ al Inter de Milán. "Estaba en mi séptimo año en el club y mi sueño era jugar la Champions con el Inter, y lo pude conseguir más allá de que nunca ganamos nada. Pero igual me quedé haciendo goles y creo que había llegado el momento de jugar en un equipo ganador, en un equipo que gana títulos", sostuvo.

Sobre la influencia de su pareja Wanda Nara, quien estaba casada con su compañero Maxi López, sostuvo: “¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con su ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras! He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter”, finalizó.

Icardi se encuentra a préstamo en el PSG hasta el 30 de junio del 2020. El atacante sudamericano tiene contrato con el Inter hasta el 2022.