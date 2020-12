Neymar de PSG. | Fuente: AFP

Joan Laporta, expresidente y candidato a las próximas elecciones a la presidencia del Barcelona, concedió una entrevista a ‘Catalunya Radio’ y se pronunció sobre las declaraciones de Neymar, quien confesó que sueña con volver a jugar con Lionel Messi.



“Tengo cosas a decir pero no quiero desestabilizar al equipo, que está compitiendo y cada vez va a más. No entraré en este juego. He visto las declaraciones y es normal que lo diga, son amigos. Siempre ha habido una relación con Messi en la que sabían la jerarquía que hay entre ellos”, dijo Laporta, quien también habló sobre la chance de fichar al noruego Erling Haaland, que tiene a Mino Raiola a uno de sus representantes.

“Tengo buena relación con varios de los grandes agentes del mundo del fútbol. Tienen en su cartera a grandes jugadores. Si soy presidente del Barça estoy seguro que devolveremos la alegría y daremos a los buenos jugadores la ilusión de imaginarse que pueden jugar en el Barça. Los buenos querrán venir a jugar aquí”, agregó Laporta.

Las elecciones de la presidencia de Barcelona se llevarán a cabo el 24 de enero en diferentes sedes y siguiendo los protocolos adecuados contra la pandemia de coronavirus.

De esta manera, en esa fecha saldrá el sucesor de Bartomeu, que dimitió el 28 de octubre pasado, dejando el club en manos de una comisión gestora para dirigir el día a día hasta el nombramiento de un nuevo mandatario.