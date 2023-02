Lionel Messi llegó al PSG en la temporada 2021-22. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Mientras la continuidad de Lionel Messi en PSG no sea oficial, su vinculación al Barcelona seguirá existiendo. Sin embargo, aunque el deseo de los fanáticos catalanes pueda ser volver a verlo vestir su camiseta, lo cierto es que esa situación parece estar descartada.

Jorge Messi, padre y representante del campeón mundial, brindó declaraciones en el aeropuerto de El Prat, en España, y dejó entrever que el regreso de su hijo al club blaugrana no es, por ahora, una opción.

"No creo que 'Leo' vuelva a jugar en el 'Barza'. No se dan las condiciones. No hemos hablado con (Joan) Laporta (presidente del FC Barcelona) y no hay oferta", sentenció, en diálogo con Sport.

Previamente, a su arribo, el agente de Lionel Messi había optado por no responder a las preguntas de los periodistas. Su llegada a España se dio luego de una reunión que sostuvo con los directivos de PSG. Su futuro aún es incierto.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



La palabra de Jorge Messi

🚨 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 🚨



✈️ Se marcha Jorge Messi de Barcelona



🎙️ @DBR8 le pregunta por la posibilidad de un último baile de Messi con el Barça...



👀‼️ ATENCIÓN a su respuesta:



"No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça"



"No hemos hablado con Laporta y no hay oferta" pic.twitter.com/EGQQz7Rhcn — Diario SPORT (@sport) February 16, 2023

L'Equipe sepulta a Messi

La reciente derrota del PSG ante Bayern Munich (1-0) en la ida de los octavos de final de la Champions League ha puesto a varios jugadores del elenco parisino como blanco principal de las críticas, especialmente a Lionel Messi. El astro argentino recibió una calificación de '3' sobre 10.

Lionel Messi, reciente campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, estuvo acompañado de esta calificación junto a Neymar, Marco Verratti. Achraf Hakimi y Warren Zaire-Emery. El delantero de 35 años jugó todo el partido y apenas pudo conectarse con sus compañeros. No obstante, fue más noticia por una dura entrada que recibió del defensor francés Benjamin Pavard.