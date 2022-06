Paredes reveló la pelea que tuvo con Messi: "Leo estaba recaliente, yo me quería morir" | Fuente: Instagram / Captura

La Selección de Argentina atraviesa por un importante presente que lo coloca a cinco meses de Qatar 2022 entre los favoritos a ganar el Mundial. Rendimiento individual, colectivo, fortaleza grupal, son algunos de los aspectos que destaca del elenco liderado por Lionel Messi que no sabe de derrotas desde hace tres años.

Argentina se encuentra sólida, pero en ese lapso hubo alguien quien temió pueda cambiar todo por un inesperado cruce. Era febrero del 2021 y Barcelona enfrentaba al PSG en los octavos de final de la Champions League, en la última temporada de Messi como culé. En los parisinos estaba su compatriota Leandro Paredes como rival.

Durante el partido, fue captado un cruce de palabras entre Lionel Messi y Leandro Paredes. El PSG le propinó un 1-4 al Barcelona en el Camp Nou, superado en todas las líneas. Tras más de un año de aquel episodio, el centrocampista reveló qué sucedió en ese instante.

"Se enojó porque había hecho un comentario hacia mis compañeros y me escuchó, y se calentó. Estaba recaliente. Me cagó a puteadas, mal. Yo me quería matar, me quería ir a mi casa", dijo Paredes en ‘Caja Negra’.

El cruce entre Messi y Paredes en la Champions League

Por entonces Leandro Paredes ya tenía una buena relación con Lionel Messi a partir de pertenecer a la Selección de Argentina. Esto antes de ganar la Copa América y ser parte ambos del PSG.

Después de aquel partido, Leandro Paredes tenía cierta duda de cómo Messi lo trataría, pero se llevó una sorpresa de parte del ‘10’.

"Después lo vi en la Selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos, pero estaba recaliente. Me quería matar", apuntó.





