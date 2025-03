¿Por qué Lionel Messi le dejó de hablar a Leandro Paredes? Esta fue la revelación del volante de la Roma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi y Leandro Paredes no solo han coincidido en la Selección de Argentina. Y es que ambos, por dos temporadas, jugaron juntos con la camiseta del PSG.

Aunque, en su momento, Lionel Messi y Leandro Paredes fueron rivales cuando el ahora jugador del Inter Miami estuvo en en FC Barcelona. Es más, hubo un corto circuito entre ambos cuando se dio un partido del cuadro parisino contra el culé por la ida de octavos de final de la Champions League 2020-21 en el Camp Nou.

"Conmigo se calentó mal. Yo estuve como tres meses sin hablar con él. Yo jugaba para el PSG, él para el Barcelona en un partido de la Champions", dijo Paredes, en un primer momento, a Infobae.

En el PSG, Messi y Paredes solo ganaron títulos locales. | Fuente: AFP

Hubo reconciliación entre Messi y Paredes

No todo quedó allí porque el ahora mediocampista de la Roma de Italia brindó detalles del por qué es que 'Leo' le dejó de hablar.

"En ese momento no había gente porque era la pandemia y se escuchaba todo. Ganábamos 2-1, digo algo a mis compañeros y él me escuchó. Para qué... se recontra calentó", sostuvo.

Finalmente, Leandro Paredes comentó sobre cómo es que se reestableció la buena onda con Lionel Messi. Ambos ganaron el Mundial Qatar 2022.

"Al día siguiente le mandé un mensaje, a los 15 días... Le dije que no era para ofenderle y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar. Ese partido fue en febrero y nos encontramos para junio en la Copa América. Tenía que ver cómo reaccionaba y fue un fenómeno. Apareció detrás en mi habitación y me tira agua. Menos mal", sostuvo.

El presente de Leandro Paredes en la Roma

De otro lado, Leandro Paredes no fue parte del partido de la Roma ante Athletic Club por la ida de octavos de final de la Europa League debido a una sanción.

Pese a la ausencia del argentino, la 'Loba' ganó 2-1 con goles de Angeliño y Eldor Shomurodov. La vuelta se jugará la próxima semana en San Mamés.

