París Saint Germain (PSG), una vez más, no logró alcanzar su máximo objetivo: ser campeón por primera vez de la Champions League. Si en 2022 fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de final, en esta temporada se fue a casa en la misma instancia por culpa de Bayern Munich. Ni sus estrellas Kylian Mbappé y Lionel Messi lo salvaron del descalabro.

Tras la eliminación en la Champions, la prensa francesa criticó el rendimiento de los jugadores, especialmente de Mbappé y Messi. L'Equipe dio a conocer que PSG planea una renovación en sus filas y destacó para la próxima campaña el club galo desea no meterse en problemas con el Fair Play Financiero.



En ese sentido, la publicación sostiene que en PSG deberán bajar la masa salarial de su plantel en medio de las negociaciones de renovación con Messi, que culmina contrato el 30 de junio próximo.

“En el caso del argentino, las conversaciones están en marcha, pero París no está dispuesta a aceptar todas las solicitudes imaginables para evitar quedarse atrapado en el mercado nuevamente”, apuntó.

Se informó, además, realizará una renovación en la próxima temporada. Se irían el francés Hugo Ekitike y los españoles Carlos Soler y Juan Bernat.

Messi aún no decide su futuro

Si en Argentina señalan que está pensando seguir en Francia, en España creen que Barcelona tendría una posibilidad de sellar la vuelta de Messi. Lo cierto es que el siete veces ganador del Balón de Oro aún no decide sobre su futuro.

La prensa francesa cree que PSG es la primera opción de Messi en medio de los rumores que podría llegar al Inter de Miami, el Newell's Old de Rosario y el fútbol árabe en donde Cristiano Ronaldo ya juega en el Al Nassr.

A PSG solo le queda la Ligue 1

El París Saint Germain (PSG), líder del campeonato francés, visita el sábado al Brest en el comienzo de su difícil digestión de un nuevo fracaso en la Champions League, tras caer el miércoles eliminado en octavos por el Bayern Munich.

Al poderoso equipo de la capital francesa le espera un largo final de temporada, eliminado en Champions y en la Copa, con el único consuelo de ser capaz de renovar su título de la Ligue 1. Cuenta con ocho puntos de ventaja sobre el Marsella (2º) pero corre el riesgo de desconectar tras su nueva caída continental.

Sin Neymar, lesionado hasta el final de temporada, y con un Lionel Messi que tiene una decisión por tomar respecto a su renovación, el PSG deberá encontrar incentivos para seguir compitiendo.

Por su parte, Mbappé ya había adelantado que su futuro no estaba ligado a lo que iba a pasar con Bayern Munich. "Si ligase mi futuro a la Liga de Campeones, y sin faltarle al respeto al club, ¡ya me habría ido muy lejos! Estoy aquí, muy contento y por el momento no pienso en otra cosa que vivir lindos días con el PSG", señaló.





