Lionel Messi reaparece en PSG tras superar la Covid-19 | Fuente: AFP

PSG vs Niza EN VIVO | Hoy, lunes, 31 de enero desde las 15:15 horas en Perú, el equipo parisino, que tiene en su once a Lionel Messi, recibe al Niza por los octavos de final de la Copa de Francia. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Francia. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



PSG vs Niza: alineaciones confirmadas del partido de hoy



PSG: Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Nuno Mendes; Verrati, Herrera, Danilo; Messi, Draxler, Icardi.

Niza: Bulka; Lotomba, Dante, Todibo, Amavi; Boudaoui, Scheneiderlin, Thuram, Kluivert, Dolberg, Gouiri.



PSG vs Niza: transmisión minuto a minuto