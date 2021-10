Lionel Messi es el fichaje estrella del PSG. | Fuente: AFP

Lionel Messi fue uno de los protagonistas estelares del último mercado de fichajes al llegar a París Saint Germain (PSG) luego de jugar 20 años en Barcelona. El astro argentino de 34 años aún no ha logrado brillar en su máxima expresión en su nuevo equipo, aunque acaba de revelar que no se equivocó.

Messi habló por primera vez en exclusiva con un medio francés y eligió a la revista France Football, que es la encargada de entregar el Balón de Oro.

La publicación emitió un adelanto de la entrevista en la que se muestra a un Lionel Messi muy serio con un título que seguramente no gustará nada entre los hinchas de Barcelona: "No me equivoqué en venir al PSG".

A su llegada, Messi ha descubierto que el vestuario de PSG lo apoya incondicionalmente ya que se ha reencontrado con su amigo Neymar y sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. Es más, jugadores como Marco Verrati, Marquinhos y Keylor Navas lo han recibido como uno más de la familia del cuadro parisino.

Dejó Barcelona para lograr títulos

Messi cerró su exitosa etapa en Barcelona luego que se le cumplió su contrato el 30 de junio. El cuadro azulgrana no podría seguir pagando su millonario salario y la 'Pulga' también había decidio irse a un equipo con mejor actualidad para aspirar a ganar nuevamente la Champions League en sus últimos años de carrera.

Messi lleva un gol en cinco partidos disputados en el PSG.





