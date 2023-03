Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021. | Fuente: Twitter

La eliminación en la Champions League cayó mal en PSG, especialmente en Lionel Messi que por segundo año consecutivo perdió la opción de volver a alzar la 'Orejona' tal como lo hizo con la camiseta de Barcelona.

Ronaldinho, en una ceremonia de Marca de España, se pronunció sobre el futuro de Messi. Señaló que debería volver a Barcelona, club donde se marchó en junio del 2021.

"Soy amigo de Messi, me alegro mucho por él. Es muy alegre ver a los amigos conquistando sueños, eso me hace feliz. Soy su amigo. Para mí el mejor es Messi", indicó.

"Me gustaría verlo contento no me importante dónde sea. Después de toda la historia que ha tenido con el Barcelona sería lindo que pudiera acabar su carrea allí", agregó Ronaldinho que tuvo como compañero a Messi en Barcelona del 2003 al 2008.



Rinde homenaje a Pelé

"Pelé fue el más grande, el rey, a todos los brasileños que aman el fútbol y a los que no son brasileños, es imposible que no les guste Pelé. Estar junto a los otros brasileños que han recibido este galardón es un orgullo", indicó sobre la grandeza de Pelé en el fútbol mundial.





Messi sobre "levantar una Copa del Mundo"

El astro Lionel Messi anotó el gol 800 de su carrera, fue decisivo en el triunfo de la Selección de Argentina por 2-0 sobre Panamá en un amistoso jugado en Buenos Aires, y agradeció a una multitud por el afecto recibido tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Messi anotó el segundo gol Albiceleste con un formidable tiro libre al ángulo izquierdo, luego de varios intentos similares, incluidos dos remates en el larguero, hasta acertar lo que fue su gol 800 y el número 99 con la camiseta celeste y blanca.

Apenas terminó el encuentro se realizó una ceremonia de premiación similar a la de Qatar, y antes de alzar la preciada Copa del Mundo, Messi se dirigió a los 83.000 espectadores que colmaron el estadio Monumental.

"Gracias por el cariño que venimos recibiendo desde antes de ganar esto. Como veníamos diciendo, íbamos a hacer todo lo posible por ganar esto (la Copa del Mundo). Siempre en lo personal soñé con este momento, festejar con ustedes, venir a Argentina y levantar una Copa América, la Finalísima, y lo más grande, que es la Copa del Mundo", dijo Messi.





