Samuel Eto'o y Lionel Messi. | Fuente: EFE

Samuel Eto'o se pronunció sobre el mal momento de Barcelona y la posible salida del crack argentino Lionel Messi luego de la eliminación del cuadro azulgrana de la Champions League a manos del Bayern Munich.



"A Messi lo quiero como un hijo, quiero lo mejor para él. El Barcelona es Messi y creo que si Messi decide marcharse, tenemos que buscar otro nombre. La suerte que tenemos en Barcelona es que tenemos al mejor jugador del mundo y de todos los tiempos, tenemos que hacer todo para que termine su carrera en el Barcelona", expresó el exdelantero camerunés que tuvo como compañero a Messi en una de las más brillantes etapas en Barcelona.

Incluso el excapitán de la Selección de Camerún señaló que si se marcha Messi el Barcelona debe cambiar de nombre. "Quiero siempre lo mejor para Messi, pero el club es Messi. Si él decide marcharse, hay que intentar buscar otro nombre de club. Tenemos la suerte de tener al mejor de todos los tiempos", agregó en charla con TyC Sports.



Finalmente, Eto'o se refirió sobre la dura caída contra Bayern. "Sufrí mucho por la derrota, no solo por Leo, si no por todos los chicos. El que no ha jugado, no puede entender, eso existe en el fútbol. Es como la vida el fútbol, uno puede caer pero lo más difícil es levantarse. Los futbolistas, la directiva, los aficionados... espero que nos levantemos y empecemos a soñar para la próxima temporada", culminó.